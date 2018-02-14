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Политика

Закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ доработают

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Госдума и Совет Федерации совместно доработают проект закона, запрещающий печатать рекламу на платежках за жилищно-коммунальные услуги. Решение о создании согласительной комиссии для обсуждения поправок поддержали сегодня депутаты нижней палаты парламента. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря согласительным комиссиям, депутаты и сенаторы выходят на новый этап взаимодействия.
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Нижняя палата парламента приняла постановление о создании согласительной комиссии по закону о запрете рекламы на платежках ЖКХ. Одновременно депутаты утвердили ее состав.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Госдуму будут представлять глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, его зампред Альфия Когогина и член комитета Олег Николаев. От Совета Федерации в комиссию войдут Алексей Майоров, Антон Беляков и Вячеслав Тимченко.

Проводя совместные обсуждения законопроектов, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума и Совфед выходят на новый этап взаимодействия. "Эти процедуры нам в дальнейшем важно использовать, и хорошо, что Совет Федерации идет именно на создание согласительных комиссий", – сказал он. 

"Качество только выиграет, и потом никто не мешает в рамках согласительных комиссий отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона".

Володин напомнил, что законотворчество – это процесс, в котором участвуют представители разных ветвей и уровней власти: правительства, администрации президента, депутаты, региональные законодатели, судебная власть, Совет Федерации. По словам думского спикера, такой инструмент, как согласительные комиссии, в будущем нужно обязательно использовать.

"Это продвигает инициативу к принятию и делает ее еще более качественной", – заявил он, добавив, что такая работа станет новым этапом в развитии отношений двух палат парламента.

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин напомнил, что в ходе заседания  14 февраля нижней палате предстоит рассмотреть согласованный депутатами и сенаторами законопроект о запрете контактной притравки собак. "Мы выходим на принятие, улучшив этот закон", – подчеркнул он.

Поправки, запрещающие размещение любой рекламы, в том числе и социальной, на платежках за коммунальные услуги были приняты Госдумой 23 ноября 2017 года. Позже законопроект был отклонен при рассмотрении в Совете Федерации.

Автор: Дмитрий Куклин14 февраля 2018, 11:30

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