Закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ доработают

Госдума и Совет Федерации совместно доработают проект закона, запрещающий печатать рекламу на платежках за жилищно-коммунальные услуги. Решение о создании согласительной комиссии для обсуждения поправок поддержали сегодня депутаты нижней палаты парламента. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря согласительным комиссиям, депутаты и сенаторы выходят на новый этап взаимодействия.

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