Закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ доработают
Нижняя палата парламента приняла постановление о создании согласительной комиссии по закону о запрете рекламы на платежках ЖКХ. Одновременно депутаты утвердили ее состав.
Госдуму будут представлять глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, его зампред Альфия Когогина и член комитета Олег Николаев. От Совета Федерации в комиссию войдут Алексей Майоров, Антон Беляков и Вячеслав Тимченко.
Проводя совместные обсуждения законопроектов, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума и Совфед выходят на новый этап взаимодействия. "Эти процедуры нам в дальнейшем важно использовать, и хорошо, что Совет Федерации идет именно на создание согласительных комиссий", – сказал он.
"Качество только выиграет, и потом никто не мешает в рамках согласительных комиссий отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона".
Володин напомнил, что законотворчество – это процесс, в котором участвуют представители разных ветвей и уровней власти: правительства, администрации президента, депутаты, региональные законодатели, судебная власть, Совет Федерации. По словам думского спикера, такой инструмент, как согласительные комиссии, в будущем нужно обязательно использовать.
"Это продвигает инициативу к принятию и делает ее еще более качественной", – заявил он, добавив, что такая работа станет новым этапом в развитии отношений двух палат парламента.
Вячеслав Володин напомнил, что в ходе заседания 14 февраля нижней палате предстоит рассмотреть согласованный депутатами и сенаторами законопроект о запрете контактной притравки собак. "Мы выходим на принятие, улучшив этот закон", – подчеркнул он.
Поправки, запрещающие размещение любой рекламы, в том числе и социальной, на платежках за коммунальные услуги были приняты Госдумой 23 ноября 2017 года. Позже законопроект был отклонен при рассмотрении в Совете Федерации.
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