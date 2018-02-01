Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

США подталкивают Украину к окончательному разрыву с Россией

Фото: Dni.Ru
Уступки Вашингтона Москве в украинском вопросе – не более чем пилюля, которой США хотят подсластить "кремлевский доклад". Эксперты увидели подвох в согласии американцев на пошаговое выполнение минских договоренностей.

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Украинская элита, пока за ней стоит Вашингтон, не собирается ни о чем договариваться с Москвой – она просто не способна к этому. До разрыва дипломатических отношений Украины с Россией – один шаг, уверен политолог Алексей Кочетков.

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Президент Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" прокомментировал слова спецпредставителя Госдепа по Украине. Курт Волкер ранее заявил о согласии США с тем, что Украина может установить контроль над границей с Россией только после выполнения политических пунктов минских соглашений.

Политолог уверен, что это лишь прикрытие. А в реальности американцы скоро начнут открыто поставлять современное вооружение ВСУ. "Остался один шаг до разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой, отзыва украинского посла из России. И, конечно, Волкер тут же заявит, что он озабочен", – прогнозирует Кочетков.

Как писали Dni.Ru, в ночь на 30 января США опубликовали "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России (кроме президента Владимира Путина) и крупные предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятым в США летом 2017 года. 

В докладе упомянуты пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники президента Владислав Сурков, Юрий Ушаков и Владимир Кожин, заместители руководителя администрации президента Сергей Кириенко и Алексей Громов, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Сулейман Керимов. При этом в "кремлевском докладе" почему-то нет фамилии Анатолии Чубайса, возглавляющего государственную корпорацию "Роснано". 

Что касается заявления Волкера, то Кочетков не советует делать на его основании далеко идущих выводов. "Давно уже понятен стиль работы англосаксов. Для них заявления ничего не стоят, если они не подтверждены реальными действиями и документами. Поэтому они могли сколько угодно обещать, что НАТО не продвинется ни на шаг в сторону границ России в 1991 году. Но, как видим, НАТО уже на наших границах", – заметил политолог.

Эксперт подчеркнул: из слов Волкера, как и прежде, следует, что американцы хотели бы ввести своих "миротворцев" в Донбасс. И желательно именно на границу с Россией, чтобы потом постепенно задушить Донецкую и Луганскую народные республики. А для такой цели любые заявления хороши, приводит мнение эксперта "Свободная пресса". 

Автор: Андрей Евлампиев1 февраля 2018, 09:42

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