Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина
Украинский лидер просит освободить моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Президент Турции заявил, что сразу после происшествия ему удалось поговорить как с Владимиром Путиным, так и с Петром Порошенко.
"Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение", – приводит слова Реджепа Эрдогана газета "Хюрриет". Турецкий президент подчеркнул, что в подобных делах Анкара может лишь попросить. "Дальше этого не пойдем", – заключил Эрдоган.
25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в российские территориальные воды, нарушив государственную границу. Требованиям российских пограничников они не подчинились и были задержаны – с применением оружия. Находившиеся на кораблях моряки арестованы до 25 января.
В Москве инцидент расценили как откровенную провокацию со стороны Киева. Порошенко выступил с обращением к российским властям, в котором потребовал "немедленно и без всяких условий" освободить моряков, вернуть украинские военные суда, а также "деоккупировать Азовское море".
Тем временем появилась информация о состоянии раненых в Керченском проливе украинских моряков. По данным медиков, наметилась положительная динамика. Моряки находятся в СИЗО "Матросская тишина". Их посетили не только врачи, но и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передают "Вести".
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