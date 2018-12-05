Почему Путин отказался спасать тонущего провокатора Порошенко

Президент России дал исчерпывающий ответ на вопрос – почему он не хочет общаться с Петром Порошенко. Судя по всему, Владимир Путин поставил крест на лидере Незалежной и не намерен поднимать ему рейтинг перед президентскими выборами.

Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. Глава государства описал нехитрую комбинацию Порошенко, связанную с украинской провокацией в Керченском проливе.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу принимать участие в его избирательной кампании ", – сказал российский лидер. По словам Путина, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию.

Еще накануне, 4 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков намекнул журналистам, что его шеф не намерен разговаривать с Петром Порошенко. В Кремле исключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшее время.

Напомним, сразу после инцидента в Черном море 25 ноября Порошенко безуспешно пытался дозвониться Путину. Он даже пожаловался на это Ангеле Меркель и потребовал, что бы она связала его российским лидером. Но уже тогда стало ясно, что после стычки в Керченском проливе Путин просто не пожелал разговаривать с украинским партнером.





Через несколько дней, на инвестиционном форуме "Россия, вперед!" Владимир Путин дал оценку событиям в Черном море, назвав их провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит лично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции. Из уст главы России также прозвучало жесткое заявление – Путин сравнил Порошенко с людоедом.

"Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказал Путин.





В целом события последних дней свидетельствуют о том, что украинский президент перешел красную черту в отношениях с Россией. Теперь с ним или принципиально не будут общаться, или общение будет исключительно с позиции силы – обсуждать Путину и Порошенко больше нечего.

При этом в России четко отделяют друг от друга два понятия – украинскую власть и украинский народ. Путин уверен в том, что русские и украинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическая пена сойдет, украинский народ даст оценку сегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", – сказал президент на инвестиционном форуме.

Путин счел общение с Порошенко по керченскому инциденту участием в его избирательной кампании https://t.co/P0oPXVQyjh pic.twitter.com/6H1NghK4Sf — Катерина Раковская (@_akovskaya) 5 декабря 2018 г.

А за месяц до этого, на заседании Валдайского клуба глава государства недвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украины договориться не получиться. На встрече с российскими и зарубежными экспертами Путин предположил, что новое руководство Украины будет посговорчивее: просто надо набраться терпения и дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Незалежной.

Если проанализировать последние высказывания Владимира Путина, то становится ясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от его поддержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещаний выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе, от постоянно повторяемых мантр про возврат Крыма.





Время, когда Россия верила нынешним украинским властям и пыталась в чем-то идти им навстречу, безвозвратно ушло. Москва больше не будет вкладывать деньги в экономику ближайшего соседа-русофоба, а если Киев вдруг решит совершить провокацию, подобную выходке Михаила Саакашвили, то Петра Порошенко и его команду, скорее всего, ждет такая же печальная судьба.