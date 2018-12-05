На три слова: Захарова хлестко ответила на провокацию Порошенко
По словам Марии Захаровой, меры Украины в отношении нашей страны – "абсолютно русофобская инициатива". Это делается для того, чтобы возвести очередной барьер между народами России и Украины, пояснила она.
Дипломат добавила, что решение Петра Порошенко можно оценить "как стремление навредить людям, простым людям уже на бытовом уровне", передает РИА Новости. Также Захарова отметила, что российская сторона убеждена, что украинцы дадут должную оценку действиям своего руководства на будущих выборах президента.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 30 ноября сообщил, что страна вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер Незалежной пояснил, что это не позволит россиянам реализовать операции, которые они планировали с 2014 года. Что конкретно имеется в виду, он не уточнил.
Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
Вместе с тем стало известно, что и у украинцев начали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словам руководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала, российские пограничники за последние несколько дней не пропустили несколько десятков его сограждан.
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