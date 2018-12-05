Порошенко просит Запад начать войну с Россией
Порошенко отметил, что позиция западных лидеров является "мощной поддержкой" для Украины. "Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин действует", – заявил лидер Незалежной.
Он рассказал о том, какой реакции Украина ждет от Запада. По словам политика, это введение новых санкций против России и усиление присутствия Североатлантического альянса (НАТО) в регионе.
Напомним, что 25 ноября три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России. Они были задержаны пограничной охраной и доставлены в порт Керчь. На Украине по инициативе президента страны ввели военное положение до конца декабря.
Говоря об увеличении присутствия НАТО, Порошенко намекает на эскалацию конфликта в регионе, что может привести к полномасштабной войне. Судя по всему, этого он и добивается: получится продлить военное положение на неопределенный срок и сорвать президентские выборы, на которых украинский лидер, по данным социологов, с треском провалится.
Если верить товарищу Порошенко, то украинские моряки перепутали Керченский пролив с Босфором - Томос в другой стороне— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 29 ноября 2018 г.
Зачем так позорить своих моряков...
Спикер МИД России Мария Захарова предположила, что западные страны знали о действиях Украины в Керченском проливе. Она не исключила, что поддерживающие Незалежную государства участвовали в подготовке провокации. По словам дипломата, это доказывают как оценки западных политиков, так и информационная кампания в европейских СМИ.
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