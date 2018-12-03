Путин официально отказался от контактов с Порошенко
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогам инцидента Керченском проливе пока не состоялся и в ближайшие дни не планируется. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Я могу вам только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было, и в грядущие дни, такого разговора не планируется", – сказал представитель Кремля.
Напомним, сразу после инцидента в Черном море 25 ноября Порошенко безуспешно пытался дозвониться Путину. Уже тогда стало очевидно, что после спланированной провокации в Керченском проливе российский лидер просто не пожелал разговаривать с украинским партнером.
Через несколько дней Владимир Путин жестко высказался о нынешних киевских властях и впервые дал нелицеприятную оценку самому Порошенко. На инвестиционном форуме "Россия, вперед!" глава государства назвал случившееся в Керченском проливе провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит лично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции.
#Песков о возможном разговоре #Порошенко и #Путин`а: В грядущие дни не планируется https://t.co/k6uYCiQM9V— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 3 декабря 2018 г.
"Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – жестко сказал Путин.
Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца. Петр Порошенко после этого ввел в приграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. Украинский лидер также пообещал провести масштабные армейские учения на границе с нашей страной.
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