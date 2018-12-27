"Странный" поцелуй Дональда и Меланьи привел народ в изумление

Президент Соединенных Штатов вместе с супругой посетил Ирак, чтобы встретиться с американскими военными. Во время выступления на сцене Дональд Трамп поцеловал Меланью. Специалист по языку тела назвал их выражение чувств очень странным.

Это первый визит лидера Америки в Ирак после вступления в должность в январе 2017 года. Президент провел на воздушной базе в Багдаде около трех часов, позировал с военными фотографам и не постеснялся продемонстрировать на публике чувства к жене.

Эксперт Джуди Джеймс прокомментировала поцелуй Дональда и Меланьи. "Публичное проявление чувств супругов – очень редкое событие. Этот поцелуй в щеку выглядит странным и несимметричным. Причем подход у них разный: Трамп держит жену за руку так крепко, что у него побелели костяшки пальцев, в то время как Меланья слегка положила на него руку. Она не хочет приближаться к нему близко и вытягивает шею, чтобы быть рядом с его лицом. Стиль президента очень агрессивен: он тянется к ее щеке с поднятым подбородком и плотно сжатыми губами", – описывает она.

По мнению специалиста, такой поцелуй характерен для делового приветствия или прощания коллег и друзей. Она уверена, что Трамп чувствует себя некомфортно, проявляя чувства на публике.

Джуди Джеймс считает, что глава Соединенных Штатов поцеловал первую леди, чтобы укрепить образ звезды, а не политика. "Его язык тела демонстрирует, что он находится в знакомых условиях и хочет привлечь внимание публики, выполняя традиционные знаки, как многие стендап-комики. У окружающих создается впечатление, будто он один из них", – заключила она.