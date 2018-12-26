Названа дата нападения Украины на Россию
Запад продолжает использовать информационно-психологические приемы для подготовки украинской армии, сказал Кнырик. В эфире передачи "Право голоса" на ТВЦ журналист заявил, что перед США и Европой стоит задача подготовить 200 тысяч, а то и миллион человек, ненавидящих Россию и способных на проведение провокаций или крупных сухопутных операций.
Нынешнее положение дел в Незалежной с военной точки зрения полностью устраивает Вашингтон, ведь это позволяет организовать очередной инцидент вроде недавней попытки украинских кораблей прорваться через Керченский пролив, уверен эксперт.
По его мнению, Запад готовит войну между Россией и Украиной к 2024 году. Провокации же, полагает журналист, нужны для "накачки" информационного пространства.
"Эти законопроекты с предложением объявить России войну или нет, навязывают в обществе дискуссию, которая при четкой информационной работе сводится к тому, что войну объявлять будет нужно", – пояснил Кнырик.
Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим.
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