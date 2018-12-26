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Политика

Названа дата нападения Украины на Россию

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Американцы готовят Украину к войне с Россией, уверен крымский журналист Константин Кнырик. По его мнению, начало бойни запланировано на 2024 год, когда в армии Незалежной будет около миллиона солдат, обработанных антироссийской пропагандой.   
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Запад продолжает использовать информационно-психологические приемы для подготовки украинской армии, сказал Кнырик. В эфире передачи "Право голоса" на ТВЦ журналист заявил, что перед США и Европой стоит задача подготовить 200 тысяч, а то и миллион человек, ненавидящих Россию и способных на проведение провокаций или крупных сухопутных операций.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Нынешнее положение дел в Незалежной с военной точки зрения полностью устраивает Вашингтон, ведь это позволяет организовать очередной инцидент вроде недавней попытки украинских кораблей прорваться через Керченский пролив, уверен эксперт. 

По его мнению, Запад готовит войну между Россией и Украиной к 2024 году. Провокации же, полагает журналист, нужны для "накачки" информационного пространства. 

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

"Эти законопроекты с предложением объявить России войну или нет, навязывают в обществе дискуссию, которая при четкой информационной работе сводится к тому, что войну объявлять будет нужно", – пояснил Кнырик. 

Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим. 

Автор: Иван Поляков26 декабря 2018, 16:53

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