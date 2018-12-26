Коварный план подлого Порошенко раскрыли в прямом эфире

Единственный шанс Петра Порошенко снова стать президентом Украины – обвалить явку на выборах. Тогда он сможет купить нужное количество голосов.



Если украинцы не проигнорируют выборы, а пойдут на избирательные участки, у Порошенко не останется ни одного шанса на победу, уверен украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Коварные планы главы украинского государства эксперт разоблачил в эфире телеканала NewsOne.

"У Порошенко самая главная политтехнология будет строиться на низкой явке избирателей. Только с ней можно максимально купить голоса для того, чтобы получить максимальный результат, провести максимальные фальсификации", – заявил Корнейчук.

Политолог предупредил тех, кто планировал отсидеться дома: они очень пожалеют о своем бездействии. По словам эксперта, поздно будет хвататься за голову и причитать, что Порошенко стал президентом при поддержке лишь десятой части избирателей.

"Люди должны понимать, что власть делает все для того, чтобы украинцы не шли на выборы, поэтому я говорю всем, что каждый должен пойти и проголосовать против власти", – отметил Корнейчук. Политолог уверен: если все украинские избиратели проголосуют, Порошенко не сможет победить, передает ТВЦ.

Ранее эксперты отмечали, что провокации, подобные керченскому инциденту, и введение военного положения выгодны Порошенко. Это позволяет ему перенести на неопределенный срок назначенные на март следующего года президентские выборы. Но пока сорвать голосование у президента не получилось – военное положение Рада позволила ввести лишь на месяц, срок уже закончился. Впрочем, зная Порошенко, можно предположить, что он не оставит попыток выправить положение.