На Украине завершается режим военного положения, с пафосом инициированный месяц назад президентом страны Петром Порошенко. Политик остается у разбитого корыта: на носу выборы, а его рейтинг оставляет желать лучшего. Но лидер Незалежной не унывает и готовится жестоко мстить недругам.



Об окончании военного положения на Украине с иронией высказался политолог и публицист Армен Гаспарян. "Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит", – написал он на своей странице в Twitter.



Здесь же Гаспарян с рассказал о дальнейших шагах лидера Незалежной. "Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров "В авангарде бездны", где показана вся наша инфернальная сущность", – пошутил политолог.

Военное положение на Украине было введено в конце ноября после задержания кораблей ВМС Незалежной недалеко от Керченского пролива. Суда вторглись в территориальные воды России и не реагировали на призывы пограничников.

Эксперты отметили, что провокация и введение военного положения выгодно Порошенко. Это позволит ему перенести на неопределенный срок назначенные на март следующего года президентские выборы.

На Украине завершается срок военного положения



Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит. Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров «В авангарде бездны», где показана вся наша инфернальная сущность. Пусть вертухаи любуются плодами своих трудов :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 декабря 2018 г.

И все бы шло по сценарию президента, если военное положение было бы введено на два месяца. Однако Верховная рада уперлась и разрешила лидеру Незалежной установить особый режим лишь на месяц.

Сорвать выборы у президента не получилось. Впрочем, зная Порошенко, можно предположить, что он не оставит попыток выправить свое положение. И чем меньше времени остается до марта, тем более безумные идеи будут приходить ему в голову.