Володин назвал самых активных депутатов Госдумы
Володин выделил самых активных парламентариев от всех фракций нижней палаты. Среди единороссов таким стал Андрей Альшевских, среди коммунистов – Алексей Куринный. Также спикер назвал Сергея Катасонова, представляющего фракцию ЛДПР и члена "Справедливой России" Валерия Гартунга.
Самым эффективным комитетом нижней палаты, по мнению Володина, стал комитет по бюджету и налогам. Назвал председатель Госдумы и самый долгожданный и поддержанный всеми фракциями нормативно-правовой акт.
По словам спикера, это законопроект об отмене общероссийского роуминга. "Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны", – подытожил парламентарий.
Последнее пленарное заседание Госдумы состоялось в среду, 19 декабря. За прошедшие несколько месяцев парламентарии рассмотрели множество важных законов.
Среди них – федеральный бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, нормативно-правовые акты, направленные на защиту детей, о предоставлении льгот гражданам пожилого возраста, законы в сфере экологии и ответственного обращения с животными и прочие.
Кроме того, благодаря нового графику у депутатов появилось больше времени на общение с избирателями в регионах. Также Госдума продолжила укреплять международные контакты и развивать межпарламентские отношения.
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