Горбачев вступил с Путиным в спор о ракетах
Российский лидер заявил о том, что заключение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) было разоружением лишь для СССР. Горбачев такую точку зрения считает неверной.
Политик сообщил, что Путина могли неправильно информировать. "Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно ДРСМД, были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских", – цитирует Горбачева телеканал "360".
Он отметил, что над решением о разоружении работали высшие военные чины Советского Союза, в том числе Министерства обороны и Генштаба. "Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года", – заявил Горбачев.
Напомним, выступая на коллегии Минобороны 18 декабря, Владимир Путин заявил, что ДРСМД был со стороны СССР, "по сути, односторонним разоружением". "Зачем на это пошли – одному богу известно", – добавил глава государства. Лидеры СССР и США подписали ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Страны представляли президенты Михаил Горбачев и Рональд Рейган.
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