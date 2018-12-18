Поклонскую взбесили хамские нападки на Крым

Резолюция ООН по Крыму подталкивает Украину на новые провокации. Наталья Поклонская раскритиковала принятый в Нью-Йорке документ.

Депутат Госдумы раскритиковала резолюцию Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма. По мнению Поклонской, принятие этого документа подливает масла в полыхающий огонь русофобии. Теперь Киев может совершить новые провокации, подобные инциденту в Керченском проливе.

"Даже в диких племенах каннибалов уже знают, что после крымского референдума полуостров вернулся в Россию. Такая резолюция, мягко говоря, обескураживает и самих крымчан, чьей жизнью так легко пытаются манипулировать представители стран, поддержавших ее", – написала Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Генеральная ассамблея ООН приняла сегодня, 18 декабря, предложенную Украиной резолюцию, в которой говорится о милитаризации Крыма, Севастополя, Черного и Азовского морей.

Виновником нестабильности объявлена Россия, которая якобы стягивает войска и вооружения в регион. За документ проголосовали 66 стран, против – 9, а воздержалось большинство – 72 государства.

В Кремле уже отреагировали на принятие резолюции, там выразили сожаление в связи с этим. В МИД решение ООН связали с антироссийской кампанией, а глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию новым витком глупости.

В свою очередь наблюдатели утверждают, что юридическая ценность принятой резолюции – нулевая, она лишь наносит удар по авторитету международной организации. "Принудить Россию выполнить эту резолюцию невозможно, добровольно Россия ее не будет выполнять. Это просто очередной удар по авторитету ООН", – сказал в интервью радио Sputnik политолог и журналист Юрий Светов.