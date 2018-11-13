Поклонская рассказала о подкаблучнике Трампе

Дональд Трамп не едет в Крым, потому что его не пускает жена. Такую неожиданную версию непростых взаимоотношений в семье американского президента озвучила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Депутат Поклонская считает, что президент США не спешит посетить Крым, так как еще не готов признать российский статус полуострова или его не пускает жена.

"У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила", – сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Ранее прокурор пригласила американского президента в Крым для того, чтобы, как она выразилась, показать свою самостоятельность и порядочность. Поклонская предположила, что Трампу не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

Продолжая тему Крыма, депутат обратилась к киевским властям. По ее мнению, чем быстрее они оставят амбиции относительно республики, тем лучше будет для них.

"Говорить и думать о Крыме они могут все что угодно. Но где-то в глубине души, я уверена, они понимают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют", – отметила Поклонская.

Еще она назвала недопустимым существование в Крыму бизнес-активов украинских политиков, которые не уважают выбор крымчан и ненавидят все, что происходит на полуострове.

Бедный Трамп... вот не повезло мужику! И баба вредная, и в Крым попасть не может... как только выживает там, болезный? pic.twitter.com/VbMtUEIBf9 — Lika Yanich (@LikaYanich) 13 ноября 2018 г.

"Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан", – сказала Поклонская.

Напомним, что Наталья Поклонская родилась на Украине, в Луганской области. До воссоединения Крыма с Россией работала в Генпрокуратуре Украины, занимала пост прокурора Автономной Республики Крым, с октября 2016 года – депутат Госдумы России.