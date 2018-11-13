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Общество

Поклонская рассказала о подкаблучнике Трампе

Наталья Поклонская. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп не едет в Крым, потому что его не пускает жена. Такую неожиданную версию непростых взаимоотношений в семье американского президента озвучила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
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Депутат Поклонская считает, что президент США не спешит посетить Крым, так как еще не готов признать российский статус полуострова или его не пускает жена.

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 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила", – сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Ранее прокурор пригласила американского президента в Крым для того, чтобы, как она выразилась, показать свою самостоятельность и порядочность. Поклонская предположила, что Трампу не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

Продолжая тему Крыма, депутат обратилась к киевским властям. По ее мнению, чем быстрее они оставят амбиции относительно республики, тем лучше будет для них.

"Говорить и думать о Крыме они могут все что угодно. Но где-то в глубине души, я уверена, они понимают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют", – отметила Поклонская.

Еще она назвала недопустимым существование в Крыму бизнес-активов украинских политиков, которые не уважают выбор крымчан и ненавидят все, что происходит на полуострове.


"Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан", – сказала Поклонская.

Напомним, что Наталья Поклонская родилась на Украине, в Луганской области. До воссоединения Крыма с Россией работала в Генпрокуратуре Украины, занимала пост прокурора Автономной Республики Крым, с октября 2016 года – депутат Госдумы России.

Автор: Александр Комаров13 ноября 2018, 14:49

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