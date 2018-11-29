Порошенко пошел на отчаянный шаг ради похорошевшей Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – два самых влиятельных человека в Незалежной. Отношения между ними в силу давних разногласий крайне непростые. Введение военного положения на Украине – своеобразный "подарок" лидера Незалежной своему политическому оппоненту на день ее рождения.



Неприязнь двух влиятельных политиков уходит корнями во времена первого Майдана в 2005 году. Тогда представлявший прозападные силы Виктор Ющенко, победивший на президентских выборах после массовых акций протеста, думал о назначении нового премьера. Сначала выбор пал Петра Порошенко, которого Ющенко считал своим близким соратником, пишет Vistanews.ru.

Однако на Майдане потребовали, чтобы во главе правительства встала Юлия Тимошенко. Ющенко, хоть и был недоволен этой кандидатурой, все же решил уступить. Порошенко в качестве компенсации получил пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с широким объемом полномочий.

Не исключено, что введением военного положения нынешний украинский лидер решил отыграться за обиду 13-летний давности, а заодно и продемонстрировать рвущейся к власти "оранжевой принцессе", что по-прежнему крепко держит ситуацию в своих руках.

Підписав Закон про введення воєнного стану в Україні pic.twitter.com/Mjd8IMmU5B — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 ноября 2018 г.

Верховная рада утвердила законопроект о введении военного положения 26 ноября. На следующий день Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В тот же день Юлии Тимошенко исполнилось 58 лет.

Возможно, это совпадение, но не исключено, что украинский лидер специально выбрал время провокации в Керченском проливе и дату подписания указа. Если верен второй вариант, то старые раны все еще не дают покоя лидеру Незалежной. Видимо, столь болезненным был для него удар, нанесенный 13 лет назад.

Коломойский в интервью у Кошкиной:

Порошенко аморальный, а Тимошенко фаворит и умница. Она 99% выйдет во второй тур.Если ее конкурентами будет Вакарчук, Зеленский,Гриценко то 55 на 45% что она победит. Если конкуренты Порошенко, Бойко, Рабинович - 75 на 25% что она победит.



УГ — Kät (@Ukrainesiegt) 27 ноября 2018 г.

Введение военного положения может поставить (по крайней мере, временно) крест на президентских амбициях Тимошенко. По данным социологов, "оранжевая принцесса" опережает Порошенко, рейтинг которого колеблется в районе 10%. При этом у главы государства самый высокий антирейтинг – 51%, тогда как у Тимошенко – 27%. Аналитики полагают, что у Тимошенко хорошие шансы занять президентский пост.

Военное положение позволяет президенту отменить выборы главы государства, которые по плану должны состояться в марте следующего года. Эксперты указывают, что на такой шаг украинский лидер решился, поскольку понимает, что шансы на победу невысоки.