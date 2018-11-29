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Политика

Порошенко пошел на отчаянный шаг ради похорошевшей Тимошенко

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – два самых влиятельных человека в Незалежной. Отношения между ними в силу давних разногласий крайне непростые. Введение военного положения на Украине – своеобразный "подарок" лидера Незалежной своему политическому оппоненту на день ее рождения. 
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Неприязнь двух влиятельных политиков уходит корнями во времена первого Майдана в 2005 году. Тогда представлявший прозападные силы Виктор Ющенко, победивший на президентских выборах после массовых акций протеста, думал о назначении нового премьера. Сначала выбор пал Петра Порошенко, которого Ющенко считал своим близким соратником, пишет Vistanews.ru. 

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Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Однако на Майдане потребовали, чтобы во главе правительства встала Юлия Тимошенко. Ющенко, хоть и был недоволен этой кандидатурой, все же решил уступить. Порошенко в качестве компенсации получил пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с широким объемом полномочий.  

Не исключено, что введением военного положения нынешний украинский лидер решил отыграться за обиду 13-летний давности, а заодно и продемонстрировать рвущейся к власти "оранжевой принцессе", что по-прежнему крепко держит ситуацию в своих руках. 


Верховная рада утвердила законопроект о введении военного положения 26 ноября. На следующий день Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В тот же день Юлии Тимошенко исполнилось 58 лет.  

Возможно, это совпадение, но не исключено, что украинский лидер специально выбрал время провокации в Керченском проливе и дату подписания указа. Если верен второй вариант, то старые раны все еще не дают покоя лидеру Незалежной. Видимо, столь болезненным был для него удар, нанесенный 13 лет назад. 

Введение военного положения может поставить (по крайней мере, временно) крест на президентских амбициях Тимошенко. По данным социологов, "оранжевая принцесса" опережает Порошенко, рейтинг которого колеблется в районе 10%. При этом у главы государства самый высокий антирейтинг – 51%, тогда как у Тимошенко – 27%. Аналитики полагают, что у Тимошенко хорошие шансы занять президентский пост. 

Военное положение позволяет президенту отменить выборы главы государства, которые по плану должны состояться в марте следующего года. Эксперты указывают, что на такой шаг украинский лидер решился, поскольку понимает, что шансы на победу невысоки. 

Автор: Иван Поляков29 ноября 2018, 14:09

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