Россия и Индия расширяют межпарламентское сотрудничество
Перед встречей с Махаджан Володин осмотрел зал совместных заседаний двух палат индийского парламента – совета штатов и народной палаты. Он оставил запись в книге почетных гостей. "Российско-индийское сотрудничество активно развивается. Важно продолжить межпарламентский диалог на благо народов наших стран", – отметил законодатель.
В ходе встречи Сумитра Махаджан озвучила предложение о проведении конференции экспертов, которые обеспечивают деятельность депутатов и аппаратов парламентов. Вячеслав Володин поддержал инициативу коллеги и выразил пожелание, чтобы мероприятие проходило попеременно в России и Индии. По мнению спикера, инициатива поможет выработать совместные решения.
Председатель нижней палаты также выступил с предложением провести конференцию молодых законодателей двух стран, в том числе депутатов из региональных парламентов. "Привлечение молодых законодателей из регионов могло бы быть хорошим шагом, чтобы дополнить форматы сотрудничества и придать нашим отношениям новый импульс", – сказал Володин.
Председатель думского комитета по физической культуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев уточнил, что первое такое мероприятие состоится в следующем году в Индии, второе – в 2020-м в России.
Володин напомнил, что сегодня проходит пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии. "Правильно было бы договориться, чтобы эти заседания были ежегодными поочередно в России и Индии", – сказал спикер Госдумы. Он отметил необходимость активизации профильных комитетов парламентов двух стран и призвал к совместной законодательной работе в сфере цифровой экономики.
Напомним, что Вячеслав Володин во главе делегации нижней палаты находится с официальным визитом в Индии по приглашению Сумитры Махаджан. Накануне он посетил штаб-квартиру российско-индийского предприятия "БраМос" в Нью-Дели и почтил память вождя индийского народа в борьбе за независимость Махатмы Ганди. Во второй день визита спикер Госдумы встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и провел переговоры с вице-президентом, главой совета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.
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