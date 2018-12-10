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Политика

Володин пригласил индийских парламентариев в Москву

Вячеслав Володин и Муппаварапу Венкайя Найду. Фото: duma.gov.ru
Второй день визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию начался со встречи с премьер-министром республики Нарендрой Моди. После этого председатель нижней палаты провел переговоры с вице-президентом, главой Совета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду. Стороны отметили особый характер партнерства Москвы и Дели. 

Продолжение: Россия и Индия расширяют межпарламентское сотрудничество
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На встрече с главой индийского правительства спикер Госдумы передал ему слова приветствия от президента России Владимира Путина. Володин и Моди отметили динамичное развитие российско-индийских отношений, включая межпарламентское сотрудничество.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

После этого спикер Госдумы встретился с вице-президентом, председателем Совета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду. Индийский парламентарий выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в оборонной и космической промышленности, в области мирного атома и других отраслях. 

Венкайя Найду отметил, что в следующем году состоятся выборы в парламент Индии. "Мы рады будем приветствовать у себя наблюдателей из России", - сказал он.  

Вячеслав Володин и Нарендра Моди. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь Вячеслав Володин подчеркнул, что высокая динамика отношений двух стран задана президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Нарендрой Моди. По мнению спикера Госдумы, у Москвы и Дели есть большой потенциал для расширения межпарламентского взаимодействия. 

Хорошей базой для дальнейшего развития двусторонних связей является экономическое сотрудничество. Володин отметил, что за прошлый год товарооборот между Россией Индией вырос на 21%, а за восемь месяцев текущего – почти на 18%. По итогам 2018 года он может составить более десяти миллиардов долларов. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что страны могли бы выйти на гораздо больший уровень. 

Володин указал на увеличивающийся туристический поток, а также на сотрудничество Москвы и Дели в образовательной сфере. "В России обучается большое количество индийских студентов, 90% из них – студенты медицинских вузов, потому нам было бы правильно развивать сотрудничество в области медицины, технологий медицины будущего", – сказал законодатель. 

Вячеслав Володин и Венкайя Найду. Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы призвал индийского коллегу искать новые формы сотрудничества между парламентами двух стран. По его словам, Москва и Дели могут работать над гармонизацией законодательства и созданием модельных законов.  

Также Володин выразил уверенность в необходимости более тесного сотрудничества профильных комитетов парламентов. Законодатель уточнил, что они могли бы обмениваться опытом в вопросах борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, развития цифровой экономики, гуманитарного и культурного сотрудничества. "Приезжайте в Москву, чтобы продолжить этот диалог в России", – заключил спикер Госдумы. 

Фото: duma.gov.ru

Напомним, что Вячеслав Володин во главе делегации нижней палаты находится с официальным визитом в Индии по приглашению спикера Народной палаты парламента республики Сумитры Махаджан. Накануне он посетил штаб-квартиру российско-индийского предприятия "БраМос" в Нью-Дели. Председатель Госдумы осмотрел образцы и макеты выпускаемой продукции, руководители компании рассказали ему о планах на будущее. Также Володин почтил память вождя индийского народа в борьбе за независимость Махатмы Ганди и возложил венок к месту его кремации. 

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.  

Автор: Иван Поляков10 декабря 2018, 11:02

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