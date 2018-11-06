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Политика

Публичная порка Трампа обернется ударом по России

Дональд Трампа. Фото: www.globallookpress.com
Утром 7 ноября граждане США могут проснуться в новой политической реальности. К этому времени будут известны итоги выборов в конгресс, и если в палате представителей и сенате демократы займут большинство мест, то кресло под Дональдом Трампом может пошатнуться.
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Конечно, такой вариант практически невозможен, однако эксперты его с весов не сбрасывают. Скорее всего, при таком раскладе в США начнется серьезный политический сдвиг против Трампа, республиканцев и ожидаемо против России.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Обе палаты конгресса начнут откровенный саботаж важных для Белого дома законопроектов, а также активизируют уже начатое расследований в отношении так называемого русского следа в прошлых президентских выборах. Ну, и разумеется, найдут такой же след Москвы и в промежуточных выборах.

При реализации этого сценария, американское общество отречется от главы государства и уже в январе 2019 года Трамп станет "хромой уткой", то есть президентом, который вскоре покинет свой пост. Второго срока при победе демократов Трампу уж точно не видать. Если, конечно, он вообще дотянет до следующих выборов, а не станет жертвой объявленного импичмента.

Самым благоприятным для Трампа вариантом была бы победа республиканцев и в палате представителей, и в сенате. Такой вариант возможен, если сторонники действующего президента обеспечат рекордную явку, а молодежь, латиноамериканцы и прочие мигранты останутся дома.

Фото: www.globallookpress.com

При таком раскладе, в первую очередь, будет отменена ненавистная нынешнему хозяину Белого дома реформа здравоохранения, затеянная Бараком Обамой. Также Трамп получит возможность вытеснить генерального прокурора Джеффа Сешнса и другие ключевые фигуры в министерстве юстиции. Возможно, республиканцам удастся прекратить расследование по вмешательству России в президентские выборы и продолжить курс по иммиграционной политике Трампа.

Очевидно, что есть и третий сценарий: демократы берут под контроль палату представителей, а республиканцы – сенат. При таком раскладе все будет зависеть от того, как договорятся между собой представители двух партий.

Фото: commons.wikimedia.org

Но тут есть очень неприятный для Трампа скелет в собственном шкафу. Напомним, что сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса и это здорово облегчает жизнь президента. Но в нынешнем составе американского парламента немало республиканцев, которые не поддерживают Трампа. В Америке даже появилась новая политическая аббревиатура: Republicans Against Trump (RAT, переводится с английского как "крыса") – "крысы против Трампа".

Именно поэтому Трампу важно не только обеспечить победу республиканцев на нынешних выборах, но и привести в сенат и палату представителей своих сторонников. И тут тоже есть одно "но": на промежуточных выборах президентская партия практически всегда теряет палату представителей. Начиная с 1900 года такое происходило в 26 случаях из 29.

Фото: commons.wikimedia.org

Промежуточные выборы в Америке – это почти всегда референдум о доверии действующему президенту. В нынешней ситуации, когда против Трампа ополчились свои же, этот плебисцит имеет еще большее значение.

Стоит напомнить, что 6 ноября американцы выбирали не только членов палаты представителей и сената. Во многих штатах прошли местные выборы: депутатов законодательных собраний и губернаторов. Это тоже очень важный момент: обе партии стремятся захватить контроль как можно большего числа губернаторов, поскольку в следующей президентской кампании в 2020 году поддержка со стороны местных властей сыграет на руку любому кандидату на пост президента.

Владимир Путин и Дональд Трампа. Фото: www.globallookpress.com

Сам же Трамп выжидает. Он даже решил не встречаться с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Наблюдатели полагают, что все дело в результатах выборов и в новом пакете санкций, о котором Белый дом объявит на днях. Переговоры двух президентов должны были пройти на полях мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны, но и сам Трамп и хозяин встречи Эммануэль Макрон заявили, что двусторонних переговоров президентов России и США в Париже не будет.

Автор: Александр Комаров6 ноября 2018, 21:57

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