Трусливого Трампа распекли за бегство от Путина
Эксперт отметил, что Трамп совершенно не стесняется менять мнение и делать взаимоисключающие заявления. Особое значение для главы Белого дома сейчас имеют выборы в конгресс, отметил аналитик. "Я думаю, чтобы завоевать симпатии той части избирателей, которые колеблются или настроены против не очень сильно, он будет использовать такие антироссийские элементы в своей политике", – цитирует Безпалько RT.
Вместе с тем политолог отметил, что президент США вынужден корректировать свое поведение в соответствии с внутриполитической повесткой страны и ее внешними интересами. По словам Безпалько, американскому лидеру приходится лавировать между так называемым глубинным государством (финансисты и прочие группы влияния) и объективными интересами Соединенных Штатов.
Безпалько подчеркнул, что в определенной степени глава Белого дома вынужден идти навстречу антироссийски настроенным политическим силам. В то же время, добавил аналитик, американский лидер надеется, что ему удастся наладить отношения с Москвой.
Песков: Обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий к 100-летию Первой мировой, не позволяет провести обстоятельную встречу. Путин и Трамп смогут пересечься «на ногах» и определиться, когда встретятся в полноформатном варианте. Они обязательно встретятся pic.twitter.com/M5ldXLQKQM— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 ноября 2018 г.
Ранее Трамп заявил, что встречи в Париже 11 ноября на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, скорее всего, не будет. При этом американский лидер подтвердил, что увидится с главой российского государства в рамках саммита "Большой двадцатки", которая пройдет в Аргентине в конце ноября.
Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 в Гамбурге в июле и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Полноценные переговоры лидеры двух стран провели в июле этого года в столице Финляндии Хельсинки.
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