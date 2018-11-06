Трусливого Трампа распекли за бегство от Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается в вероятности встречи с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, такой шаг американского лидера сделан с расчетом на промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся во вторник, 6 ноября.



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