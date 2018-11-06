Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанскому изданию El Pais назвал настоящую причину санкций, которые Запад вводит против России. Также он обозначил условия, при которых Москва пойдет на отмену ограничительных мер.

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