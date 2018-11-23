Врушка Тимошенко взялась за старое

Юлия Тимошенко сделала популистское обещание, выполнить которое никогда не сможет. Лидер партии "Батькивщина" снова влезла в газовые дела и пообещала снизить цены на голубое топливо в два раза.

Для этого народ Украины должен выбрать Тимошенко своим президентом. "Снижение цены на газ – это не популизм, а просто восстановление справедливости. Я твердо гарантирую: цена на украинский газ для людей в первые недели после инаугурации нового президента будет снижена в два раза", - сказала Тимошенко во время презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого".

Эксперты отмечают, что сделать это будет невозможно. Мало того, через год Киев должен будет поднять цены на газ для населения еще раз, иначе о новых кредитах МВФ можно будет забыть, а старые придется отдавать под более высокие проценты. Соглашения с кредиторами подразумевают индексацию газовых тарифов.

Последний раз украинское правительство повысило их на 23,5% с 1 ноября. В кабмине хвалились, что им удалось уговорить чиновников из МВФ не повышать тарифы на 60%, как требовали в международной организации. Пока с кредиторами достигнут компромисс, но, скорее всего, это ненадолго.

Поки Тимошенко виступає на форумі - в холі «Експоплази» почали роздавати бутерброди з сиром, шинкою, овочами, або теплі гамбургери. За гамбургерами великі черги. pic.twitter.com/OP0oK1ZM4e — Roman Kravets (@RomanKravets) 23 ноября 2018 г.

Напомним, Юлию Тимошенко осудили на Украине за подписание газовых контрактов с Россией в бытность ее премьер-министром. Только смена власти в 2014 году позволила "оранжевой принцессе" выйти на свободу.

Она сразу же вернулась в политику и сейчас фактически начала предвыборную кампанию. Тимошенко занимает уверенное первое место во всех рейтингах, намного опережая президента Петра Порошенко.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Окончательного списка кандидатов пока нет, но известно, что в выборах намерены принять участие Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.