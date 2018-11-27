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Потерявший берега Порошенко объявил себя "фюрером"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Ввод военного положения развязал руки Петру Порошенко. Украина фактически получила "нового фюрера".
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Несмотря на все "привилегии" положения диктатора, особо долго наслаждаться властью Порошенко едва ли удастся. Как противники, так и соратники будут стремиться уничтожить его как политика и разделить его капитал, уверен депутат Госдумы от Крымского региона Андрей Козенко.

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"Порошенко становится новым украинским фюрером. С этого момента Порошенко на Украине можно будет все. Но и ответственность теперь за все происходящее в стране и за последствия тех или иных решений будет лично на нем. Думаю, что кончит он хуже Саакашвили", – цитирует Козенко РИА Новости.

Напомним, накануне Верховная рада одобрила введение военного положения с 28 ноября в некоторых областях страны сроком на 30 дней. Поводом для такой меры Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных немедленно остановиться. Украинские суда опасно маневрировали и были задержаны.

В Кремле происшествие назвали опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Порошенко сразу после инцидента собрал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент потребовал введения военного положения на всей территории страны. Эксперты отмечали, что это поможет Порошенко, рейтинг которого беспрецедентно низок, отложить или перенести президентские выборы.

Автор: Андрей Евлампиев27 ноября 2018, 08:27
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