Потерявший берега Порошенко объявил себя "фюрером"

Ввод военного положения развязал руки Петру Порошенко. Украина фактически получила "нового фюрера".

Несмотря на все "привилегии" положения диктатора, особо долго наслаждаться властью Порошенко едва ли удастся. Как противники, так и соратники будут стремиться уничтожить его как политика и разделить его капитал, уверен депутат Госдумы от Крымского региона Андрей Козенко.

"Порошенко становится новым украинским фюрером. С этого момента Порошенко на Украине можно будет все. Но и ответственность теперь за все происходящее в стране и за последствия тех или иных решений будет лично на нем. Думаю, что кончит он хуже Саакашвили", – цитирует Козенко РИА Новости.

Напомним, накануне Верховная рада одобрила введение военного положения с 28 ноября в некоторых областях страны сроком на 30 дней. Поводом для такой меры Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных немедленно остановиться. Украинские суда опасно маневрировали и были задержаны.

В Кремле происшествие назвали опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Порошенко сразу после инцидента собрал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент потребовал введения военного положения на всей территории страны. Эксперты отмечали, что это поможет Порошенко, рейтинг которого беспрецедентно низок, отложить или перенести президентские выборы.