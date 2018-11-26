Сделано заявление о пожизненном сроке Порошенко

Подписание украинским лидером Петром Порошенко указа о введении военного положения может стать лишь первой ласточкой на пути к его пожизненному президентству. Такое предположение сделал соратник Юлии Тимошенко, бывший руководитель администрации главы Незалежной Андрей Сенченко.



"Верховный главнокомандующий панамскими офшорами сделал новую ставку в борьбе за свое выживание во власти – жизни двадцати трех украинских военных моряков", – написал политик на своей странице в Facebook. По его словам, украинский лидер фактически опробовал сценарий бесконечного продления своей власти. Сенченко уверен: пребывание Порошенко на президентском посту будет означать продолжение войны на востоке страны.

Соратник "оранжевой принцессы" полагает, что "к этой игре" Порошенко готовился заранее. Политик пояснил, что были утверждены необходимые лидеру Незалежной параметры бюджета, обновлено правительство и прочее.

Сенченко подчеркнул, что главная цель затеи с военным положением – перенести на неопределенный срок президентские выборы. По его мнению, очевидно, что два боевых катера с Черноморским флотом России справиться не могли.

Приведение ВС Украины в состояние полной боевой готовности призвано показать миру ту опасность, которая якобы исходит от России. На деле - ложная, искусственно выстроенная Киевом ситуация. Если для острого кризиса нет оснований, его надо придумать. Почерк Порошенко-Турчинова. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2018 г.

Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, после консультаций с Советом национальной безопасности и обороны страны подписал указ о введении военного положения. Согласно документу, оно будет действовать 60 суток - до 25 января следующего года.

Военное положение позволяет президенту отменить выборы главы государства, которые по плану должны состояться в марте следующего года. Эксперты указывают, что на такой шаг украинский лидер решился, поскольку понимает, что шансы на победу невысоки.

По данным социологов, рейтинг Порошенко колеблется в районе 10%. При этом у главы государства самый высокий антирейтинг – 51%, тогда как у Юлии Тимошенко – 27%. Также неплохие шансы на выборах у юмориста Владимира Зеленского.