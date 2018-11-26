Порошенко подписал указ о решении ввести военное положение на Украине

Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение на Украине.
Согласно указу Петра Порошенко военное положение в Незалежной будет действовать 60 суток – с 15:00 мск 26 ноября 2018 года до 15:00 мск 25 января 2019 года, передает НСН. Таким образом, до указанной даты нельзя проводить митинги, собрания, референдумы и выборы президента. Более того, государство может конфисковать личное имущество, досматривать кого угодно, а иностранцев – задерживать.
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