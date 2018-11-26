Срочно: Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
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Трусливый Порошенко забился в судорогах после нападения на Россию

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Затеянная украинской властью провокация в Керченском проливе и введение военного положения являются предсмертными судорогами президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения, уверен представитель добровольческого батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский. Он сетует, что на такие меры руководство страны не пошло даже во время тяжелейших боев на востоке Украины летом 2014 года.  

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Виногродский напомнил, что в те дни вояки Незалежной потерпели сокрушительное поражение под Иловайском. Спустя полгода, зимой 2015 года, Украина понесла серьезные потери в битве за Дебальцево. Тем не менее военное положение Киев тогда не вводил, торговые отношения не разрывал, отметил он.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По мнению участника вооруженного конфликта в Донбассе, произошедшее в Керченском проливе и реакция на эти события украинской власти связаны с предстоящими очередными президентскими выборами, намеченными на весну 2019 года. 

Дело в том, что введение военного положения автоматически отменяет выборы. А по данным социологов, рейтинг Петра Порошенко настолько низкий, что лидеру Незалежной не светит даже второй тур. "Поэтому этот низкопошибный цирк – всего только предсмертные судороги Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" – их желание удержаться у власти", – уверен Виногродский. 

Напомним, 25 ноября два украинских боевых катера и буксир вторглись в территориальные воды России и приблизились к Керченскому проливу со стороны Черного моря. После этого суда и их команда были задержаны пограничниками ФСБ. 

В связи со случившимся в Киеве в ночь на 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Совет рекомендовал президенту страны ввести военное положение, на что Порошенко ответил согласием.  

Теперь решение должны одобрить депутаты Верховной рады. Примечательно, что это решение позволяет украинскому лидеру принимать самые жесткие ограничивающие меры и фактически означает отмену выборов главы государства. 

Согласно законодательству Незалежной, военное положение вводится на срок 60 дней. При этом украинский лидер заявил, что вести наступательных действий против России Украина не собирается, торговые отношения прекращать не будет, а из международных договоров, в том числе минских соглашений, выходить не намерена.

Автор: Иван Поляков26 ноября 2018, 10:08
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