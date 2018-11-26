"Можно бояться?": россиян насмешила "полная готовность" украинской армии
Интернет-пользователи интересуются: можно ли уже начинать бояться украинской армии? Новость о введении режима полной боеготовности для ВСУ стала поводом для шуток в Сети.
О том, что Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, заявил Генштаб 26 ноября. А президент страны Петр Порошенко ранее предложил ввести военное положение сроком на 60 суток. Инициативу президента должна санкционировать Верховная рада.
25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их остановила погранслужба ФСБ. "Интернированные" украинские суда отконвоированы в ближайший российский порт. Как сообщают российские спецслужбы, на борту найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории, пишет Ura.ru.
Комментаторы в Сети делятся своими соображениями по поводу провокации Киева и решения Порошенко о военном положении. Пользователи уверены, что это все делается для пиара перед выборами. "Надо же как-то рейтинг поднимать", – пишут комментаторы. "Надо будет Порошенко еще что-то придумывать, чтобы военные его первыми не снесли, еще до выборов", – подхватывает другой. "Бабло, похоже, заканчивается, сейчас будут доить так называемых союзников, зима скоро", – полагают пользователи.
Известие о приведенной в "полную боеготовность" украинской армии вызвало у пользователей смех. "Кричат про пятый год войны, а армию привели в боеготовность только сейчас", "Как страшно. Уже можно бояться?", "Клоунада", – пишут комментаторы. "Какая готовность? 70% морского флота вчера арестовали. Жалко, как-то быстро флот Украины кончился", – подводят итог киевской провокации пользователи.
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