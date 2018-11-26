Порошенко вводит военное положение после вторжения в Россию
Члены СНБО поддержали заявление Порошенко. Глава государства подчеркнул, что пока речь не идет о полной мобилизации: власти начнут готовить новобранцев из первой очереди военнообязанных.
Военное положение будет введено на Украине на 60 дней. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить депутаты Верховной рады.
Введением военного положения на Украине президент страны Петр Порошенко полностью развязывает себе руки. В частности, глава государства сможет запретить неугодные ему политические партии, а также получит контроль над прессой, телевидением и даже театрами.
В Сети предполагают, что Петр Порошенко пошел на эту авантюру ради отмены выборов президента: по предварительным данным, нынешний глава государства не является фаворитом в гонке. Сам политик поспешил заверить, что ограничений конституционных прав и свобод граждан во время военного положения не будет.
Напомним, что украинский флот устроил провокацию на территории России в воскресенье, 25 ноября. Военные корабли пересекли государственную границу и направились прямиком к Крымскому мосту.
Россия была вынуждена применить меры противодействия. По данным ФСБ, в результате несколько кораблей были захвачены, другие же направились обратно на Украину, передает РИА Новости.
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Задержанные корабли доставят в порт Керчи, – отметили в ведомстве.
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