Порошенко вводит военное положение после вторжения в Россию

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Понедельник 26 ноября
Лента новостей
00:47
ФСБ задержала три украинских корабля в Черном море
19:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года
18:09
Умер легендарный иллюзионист
16:30
Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде
15:57
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя
14:32
Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко
13:43
Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери
12:59
Смерть добила страдавшую от рака звезду "Дома-2"
12:20
"Я тебя предупреждала": Собчак отчитала оступившуюся Кержакову
11:06
Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова
10:49
Дым видно за сотни метров: под Москвой загорелся рынок
10:18
"Беременна?" – Дайнеко вышла на сцену с выпирающим животом
10:06
Скончался известный режиссер
10:00
На Урале при взлете рухнул пассажирский самолет
18:12
Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
17:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 ноября 2018 года
16:58
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
16:36
Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем
16:06
Обвиненная в измене звезда "Дома-2" оправдалась завистью
15:38
"Больно ходить": Бузова страдает после внезапной атаки
15:10
Фото голой Крачковской показали миллионам зрителей
14:30
Звезда сериала "Глухарь" обворовала съемочную группу
14:01
Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
13:37
Шикарная жизнь самой красивой студентки России
13:09
Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
12:44
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
12:17
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
12:03
В плаще на голое тело: беременная звезда "Папиных дочек" удивила фото
11:40
"Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки
11:18
Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником
10:42
Беременную Меган Маркл выставили на мороз
10:11
Умер автор слов "Прощания Славянки"
22:00
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
21:52
Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
21:43
В Великобритании избавляются от вещей принцессы Дианы
21:25
Из затопленной квартиры в Ижевске вытащили пенсионерку
21:17
Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"
21:09
У дома в Казани обрушилась крыша
21:03
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
20:54
До звезды сериала "Мажор" домогаются подростки
20:49
Под Оренбургом после взрыва обрушился жилой дом
20:41
Поле поспешной женитьбы Шнуров затосковал по прошлому
20:39
Россиян кормили хлебом из будущего
20:32
В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа
20:28
В Москве на допросе умер подозреваемый
20:19
В центре Уфы ребенок провалился в канализацию
20:12
Пугачева вспомнила о небесных силах после громкого расставания
20:05
Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
20:04
Под Волгоградом пьяный селянин изрубил подруге голову топором
19:46
Пересильд устроила кастинг мальчиков для подросшей дочери
19:29
"Гадина": Топалов прилюдно отчитал беременную Тодоренко
19:28
В Удмуртии машина с тремя женщинами вылетела в кювет
19:19
В Татарстане трамвай сбил мужчину
19:14
На Урале студенты попали в смертельную аварию по дороге на похороны
19:07
В Омске рабочий разбился насмерть после падения с крана
19:03
В Нижнем Новгороде ребенка сбили рядом с пешеходным переходом
18:46
Откровенное видео из прошлого Веры Брежневой появилось в Сети
18:36
Человек погиб в пожаре под Ростовом
18:05
В Москве ограбили блогера-миллионера
17:58
Объявившаяся старушка-жена валяется в ногах у Гогена Солнцева
17:57
На северо-западе Москвы слышны взрывы
17:30
Поклонники ловят Жукова из "Руки вверх!" на вранье
17:26
У россиянки в Финляндии отобрали дочь
17:23
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
17:12
Путин покормил рыбок в Ялте (видео)
17:06
"Лисичка и енот": Муцениеце и Прилучный показали постельные забавы
16:53
Есть жертвы: студент устроил бойню в колледже
16:49
Найдено лекарство от старения
16:48
Смертельная опасность газировки раскрыта
16:47
Шашки: любимая игра египетских фараонов и русских классиков
16:45
В Москве пройдет вручение премии "Headliner года-2018"
16:39
Совет на выходные
16:25
Объявлена новая королева BaByliss
16:20
Приговоренная Цымбалюк-Романовская бросилась на диван к Малахову
16:06
Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас
15:39
Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала о страшном диагнозе
15:36
У россиян отнимут последние квартиры
15:16
Дата проведения большой пресс-конференции Путина названа официально
15:07
Составлен список запрещенных лекарств для водителей
14:59
ЖК Headliner получил гран-при Urban Awards
14:54
Звезда "Дома-2" потеряла ребенка после зверского истязания полицейскими
14:44
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры
14:43
Под Петербургом на обочине нашли мертвую полуголую блондинку
14:36
Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту
14:28
"Росатом" полностью выполнил обязательства по гособоронзаказу-2018
14:21
"Она падала": Панин рассказал о состоянии дочери
14:02
Стало известно о "тайных" полетах Путина над Кремлем
14:00
Фитнес-тренер раскрыла секрет идеального пресса
13:55
"Меня разорвало на части": Варум разоткровенничалась после скандала
13:52
В Башкирии ребенка ударило током на линии электропередачи
13:43
Жуткое детство и новый роман: откровенное интервью Риты Дакоты
13:41
Марина Александрова вынуждена оставить детей
13:38
Москвичей готовят к обжигающим морозам
13:21
"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина
12:48
Кейт Миддлтон отвесила смачную пощечину Елизавете II
12:33
Вонючие носки, шпагаты и мужики: кто стоит за паскудными провокациями Волочковой
12:32
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
12:27
"Зачем же так врать?": Лолите предъявили претензии
12:25
Русский ипотечный банк лишился лицензии
12:25
Самовлюбленная Успенская в погоне за идеалом лишилась шеи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
Политика

Порошенко вводит военное положение после вторжения в Россию

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Глава государства намеревается ввести военное положение после дерзкой провокации флота на Черном море.
прочитано 488 раз

Члены СНБО поддержали заявление Порошенко. Глава государства подчеркнул, что пока речь не идет о полной мобилизации: власти начнут готовить новобранцев из первой очереди военнообязанных.

ПО ТЕМЕ

Украина срочно направила подкрепление для провокации у Крымского моста

Украина вторглась в Россию: флот идет к Крымскому мосту

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Военное положение будет введено на Украине на 60 дней. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить депутаты Верховной рады.

Введением военного положения на Украине президент страны Петр Порошенко полностью развязывает себе руки. В частности, глава государства сможет запретить неугодные ему политические партии, а также получит контроль над прессой, телевидением и даже театрами.

В Сети предполагают, что Петр Порошенко пошел на эту авантюру ради отмены выборов президента: по предварительным данным, нынешний глава государства не является фаворитом в гонке. Сам политик поспешил заверить, что ограничений конституционных прав и свобод граждан во время военного положения не будет.

Напомним, что украинский флот устроил провокацию на территории России в воскресенье, 25 ноября. Военные корабли пересекли государственную границу и направились прямиком к Крымскому мосту.

Россия была вынуждена применить меры противодействия. По данным ФСБ, в результате несколько кораблей были захвачены, другие же направились обратно на Украину, передает РИА Новости.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Задержанные корабли доставят в порт Керчи, – отметили в ведомстве.

Автор: Евгений Мышко26 ноября 2018, 06:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Политика

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию
Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Путин сурово пропесочил приунывших чиновников
Врушка Тимошенко взялась за старое

Шоу-бизнес

Адвокат Цымбалюк-Романовской заявила об избиении Кравец
Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде
Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко
Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Шоу-бизнес

"Я тебя предупреждала": Собчак отчитала оступившуюся Кержакову

Знаменитости поговорили по душам
Шоу-бизнес

Близкие потеряли умирающего Джигарханяна

О том, что происходит с актером, в точности неизвестно до сих пор
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Глухарь" обворовала съемочную группу

Максим Аверин пошел на преступление ради Людмилы Гурченко
Шоу-бизнес

Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде

Певица не изменила себе

Гороскоп

Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября

Фоторепортажи

Шикарная жизнь самой красивой студентки России
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского

Спорт

Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас
Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой
Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
Россияне поплатились за интим в метро
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru