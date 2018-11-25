Украина срочно направила подкрепление для провокации у Крымского моста
В ФСБ сообщили о выдвижение двух бронированных артиллерийских судов ВМС Украины. Они на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
Это произошло после того, как три украинских корабля нарушили российскую границу с целью зайти в пролив. "Киеву, принимающему опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях"", – заявили представители силовых структур.
В Погрануправлении отметили, что принимают меры для предотвращения провокаций. В целях безопасности Керченский пролив закрыт для гражданского судоходства.
Ранее стало известно, что Украинские корабли нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву. Согласно им прибрежное государство отвечает за безопасность в морском пространстве, передает РИА Новости.
Отмечалось, что Корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей. Украинская сторона утверждает, что объявила заранее о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами для безопасности судоходства.
Корабли нарушили две статьи Конвенции ООН
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