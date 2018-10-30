Застолье Путина и Меркель довело украинцев до истерики

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в рамках четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле не оставила равнодушными украинцев. Пользователи Сети подметили оптическую иллюзию с главой российского государства и принялись смаковать нелепые выдумки.



Речь идет о видеозаписи совместного застолья, в котором принимали участие лидеры России и Германии. Первым на "неладное" обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Вот такие оптические иллюзии. Путин вроде дальше на пару метров, Меркель - ближе. Но именно у Меркель вроде рюмочка великовата, а вот у Путина - чуть ли не ведро в руке", – написал он в своем Telegram-канале.

Голобуцкий тут же нашел объяснение. "Могли хозяева постараться – "уважение проявить", мог сам Путин потребовать емкость, чтобы соответствовала его мании величия", – поделился он своими фантазиями.

Саммит в Стамбуле состоялся 27 октября. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Стороны обсуждали ситуацию в Сирии, в том числе в провинции Идлиб, контроль над которой сохраняют боевики. Помимо прочего, речь шла о формировании конституционной комиссии в республике.



СМИ по-разному оценили итоги саммита с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии. Впрочем, некоторые журналисты обратили внимание на вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой тематике. Корреспондент немецкого издания Bild Джулиан Репке раскритиковал Ангелу Меркель за "излишнее дружелюбие к российскому лидеру".





На одной из фотографий с мероприятия канцлер ФРГ держится за руки с Путиным и Эрдоганом. Возмущенный журналист задался вопросом, может ли глава германского правительства так себя вести с "авторитарными" лидерами.