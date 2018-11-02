Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
На первых же минутах визита произошел конфуз. Во время прохождения глав двух стран по красной дорожке Меркель остановилась, чтобы поздороваться с военными на украинском языке.
"Приветствую, воины!" – произнесла канцлер. А в ответ услышала бандеровское: "Героям слава!" Церемония транслировалась на официальной странице президента Незалежной в Facebook.
Напомним, что фраза "Слава Украине! Героям слава!" была лозунгом украинских националистов, которые в годы Второй мировой войны помогали немецким нацистам. В этом году Порошенко сделал ее воинским приветствием.
Украинский лидер опубликовал в соцсети пост с благодарностью председателю правительства Германии. Он отметил, что визит Меркель – большая честь для украинцев и для него лично.
"Госпожа канцлер принадлежит к тем европейским политикам, с которыми мы связаны в борьбе украинского народа за восстановление суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Спасибо Вам за это", – написал Порошенко и представил подробный фотоотчет со встречи.
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