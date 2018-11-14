Грубиян Трамп нахамил женщине в ответ на поздравления
Подробности телефонного разговора узнали журналисты газеты Washington Post. По их данным, во время полета Трампа в Париж Мэй позвонила на борт президентского самолета, чтобы поздравить главу государства с результатами на промежуточных выборах.
В ответ Дональд Трамп обрушился на британского премьера с критикой за недостаточные, по его мнению, усилия Лондона по сдерживанию Ирана. Он напомнил Терезе Мэй о брекзите и пожаловался на торговые договоры с европейскими странами, которые считает несправедливыми.
Мэй раньше уже приходилось сталкиваться с грубым отношением Трампа, но в этот раз ее советники были потрясены особенно скверным настроением американского лидера. Оказывается, Трамп был не в духе на протяжении всего визита в Париж, пишет американская газета.
#новости Трамп троллит Макрона: Париж проиграл бы обе мировые войны, если бы не США— Гуинплен (@leiurusbite) 13 ноября 2018 г.
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Под горячую руку попал и президент Франции Эммануэль Макрон: недовольство Трампа вызвали высокие ввозные пошлины, затрудняющие продажу американского вина во Франции. Кроме того, президент США в очередной раз раскритиковал идею Макрона о создании общеевропейской армии, а также упомянул о низких рейтингах французского президента.
Не исключено, что настроение Трампу испортил многотысячный митинг протеста в Париже, участники которого были настроены против визита американского лидера.
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