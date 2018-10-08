Москва поставила крест на избитом Порошенко

У России и Украины могут быть нормальные братские отношения, но только не при нынешнем президенте Незалежной Петре Порошенко. Такое мнение высказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



По его словам, народ Украины – братский для России. Однако нынешнее руководство Незалежной действует по указке из Вашингтона и делает все, чтобы разорвать связи двух стран, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что в отношениях российского и украинского народов было много разных периодов, причем как хороших, так и не очень. "Я думаю, что и этот фашизм, который сегодня есть, мы совместно переживем, и я думаю, что в ближайшем обозримом будущем у нас будут нормальные братские отношения, но не с режимом Порошенко", – сказал Водолацкий.

Ранее Dni.Ru писали об ухудшении позиций Порошенко на внутриукраинском политическом поле. Все из-за закона о продлении особого статуса Донбасса, который предоставляет Донецкой и Луганской республикам определенную автономию в составе Украины. Соответствующий законопроект президент Незалежной внес на рассмотрение Верховной рады, за что и подвергся нападкам критиков.



Журналисты отмечают: Порошенко превращается в мальчика для биться. С одной стороны, он подвергается атакам националистов, которые нещадно ругают украинского лидера, обвиняя в "работе на Кремль". На другом фланге - условные пацифисты, которые упрекают главу украинского государства в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года.

Порошенко заявил о желании России «оккупировать» Азовское море; Климкин заявил , что Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта



Горячатся они напитками в субботу просто отчаянно — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 15 сентября 2018 г.

Чтобы хоть как-то отвлечь внимание недовольных, Порошенко и дальше будет выступать с громкими антироссийскими инициативами, полагают эксперты. К примеру, одновременно с обсуждением особого статуса Донбасса на голосование депутатов предлагается вынести законопроект о тотальной украинизации всех сфер жизни общества.