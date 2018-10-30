Порошенко готов окончательно развалить Украину
Все дело в двухстороннем договоре Москвы и Киева от 2003 года, который регулировал использование Азовского моря и Керченского пролива. По словам Зеркаль, ни одна из статей соглашения, в том числе о делимитации региона, не действует.
Что касается денонсации договора, отметила чиновница в эфире программы "Свобода слова", пользы Украина от него не получит. "Мы можем получить новый территориальный спор с Россией по делимитации Азовского моря", – заявила она.
Напомним, что Украина заявила о скором расторжении договора о сотрудничестве в Азовском море. По словам министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина, у Киева на этот счет есть "четкая стратегия".
Украина скоро потеряет Закарпатье, которое отойдет Венгрии. А идиоты в Киеве продолжают пляски с бубном вокруг Крыма. Нет бы сохранить то, что еще есть, бегут за тем, чего вернуть не смогут уже никогда.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 29 октября 2018 г.
"Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана на 100%. Договор относительно Азова, конечно, в будущем работать не будет", – сказал глава ведомства. Впрочем, конкретных дат он не озвучил.
Законопроект о разрыве договора с Россией об использовании Азовского моря внесен в Верховную раду. По мнению инициаторов, Москва нарушила соглашение, построив Крымский мост. По мнению Киева, трасса через Керченский пролив препятствует заходу судов в расположенные в регионе порты.
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