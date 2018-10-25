Лжеца Порошенко прилюдно "избил" известный политик

Президент Украины Петр Порошенко давно стал мальчиком для битья у политических оппонентов. Лидера Незалежной критикуют со всех сторон. Очередной удар нанес бывший премьер-министр страны Николай Азаров, который обвинил его в росте цен на газ.



Украинский лидер обещал не допустить повышения цен на голубое топливо, однако его стоимость увеличивается, а значит, растет и коррупционная составляющая. "Вот так просто и незамысловато Порошенко в очередной раз признал, что нещадно (вместе со своей кликой) обворовывает Украину и украинцев", – написал Азаров на своей странице в Facebook.

Экспертов, которые указывают на значительное завышение цены на газ, Порошенко называет популистами, отметил бывший премьер-министр Украины. Он подчеркнул, что газовый вопрос лидер Незалежной решает за счет простых граждан и исходя из собственного интереса. "Продолжает гробить Украину и лгать на каждом шагу!" – заявил Азаров.





Напомним, что украинские власти, пойдя на поводу у Международного валютного фонда (МВФ), взвинтили цены на газ для населения на 23,5%. Разорительные тарифы начнут действовать с 1 ноября этого года. Теперь кубометр газа обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, что чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу.

Повышение цены на голубое топливо – одно из условий, которое выдвинул МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной и предоставления ей новых кредитов. Киев давно сидит на "кредитной игле" международной организации и выполняет все ее требования, ухудшая жизнь населения.