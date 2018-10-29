Путин публично унизил напуганного Порошенко

Президент России Владимир Путин отказался разговаривать с главой украинского государства Петром Порошенко. Это значит, что надежд на улучшение отношений между двумя странами Москва при нынешнем политическом режиме в Киеве больше не питает, уверены эксперты.



На состоявшемся недавно заседании дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер дал понять, что Порошенко – списанный материал, уверен политолог Михаил Погребинский. По мнению аналитика, Путин убедился, что улучшения отношений между Россией и Украиной в бытность Петра Порошенко президентом Незалежной ожидать не следует.

Глава российского государства, отметил политолог, надеется, что хоть о чем-то можно будет договариваться лишь с новым руководством Незалежной. "Он публично дал понять, что в оставшееся время он не рассчитывает на какие-то продвижения с нынешней украинской властью", – сказал Погребинский в эфире интернет-канала Topinform.

"Путин сказал, что "ты уже списан. По крайней мере, пока ты не переизбран", - разъяснил эксперт позицию российского руководства в отношении главы украинского государства.

О "рухнувших надеждах" Кремля в отношении киевского режима красноречиво говорит и подписанный на прошлой неделе Владимиром Путиным указ о введении санкций против Украины. В ответ на недружественную политику Незалежной глава российского государства поручил правительству определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера.





Впрочем, Владимир Путин может отменить свой указ, но лишь в том случае, если Киев изменит политику в отношении России. При нынешнем политическом режиме в Незалежной такая вероятность очень мала. Принцип здесь прост: не хотите по-хорошему – будем по-плохому.

Некоторые меры могут быть очень болезненными для и без того полуживой украинской экономики. Как отметил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, Москва может запретить поставки определенных товаров из Незалежной, только касаться это будет не отраслей, а конкретных поставщиков. Таким образом, в формирующемся сейчас санкционном списке окажется значительное число юридических лиц.

В другой части списка будут физические лица – политики, бизнесмены и прочие деятели, которые, с точки зрения Кремля, наносят ущерб российским интересам на Украине. Пока фигурантов ограничительных списков Москва не раскрывает, заставляя изрядно нервничать элиту Незалежной. "Там будет много достаточно известных людей", – сказал Медведев.





С большой долей вероятности можно сказать, что прежде всего в санкционном перечне окажется ближайшее окружение Петра Порошенко , в том числе приближенные к нему олигархи. По словам премьер-министра, речь идет о блокировании активов фигурантов списка, запрете совершать с ними какие-либо действия. Кроме того, будет запрещено перечисление денежных средств из источников, которые находятся на расположенных в России источниках. Иными словами, речь идет о запрете на вывоз капитала.

По сути, введение санкций против украинских лиц – четкий сигнал, который Москва посылает Киеву. Прежде всего он предназначен тем, кто хочет нормализации отношений между двумя странами. Выборы президента Украины, которые пройдут через полгода, дают шанс на приход к власти в Незалежной адекватных политиков, которые не будут безропотно плясать под дудку Запада, а будут думать об интересах украинцев.

А простые люди, в отличие от политиков, хотят оттепели в отношениях между двумя странами. Путин, отказавшись разговаривать с Порошенко, ясно дал понять: Москва ждет того, с кем можно разговаривать и договариваться.