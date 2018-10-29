Меркель получила удар после неожиданного ухода

Стал известен вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту председателя партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). В понедельник, 29 октября, глава германского правительства объявила об отказе от кресла руководителя партии, которое занимала с 2000 года. Это произошло на фоне провала ХДС на выборах в местные парламенты.



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