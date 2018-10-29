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Политика

Меркель получила удар после неожиданного ухода

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Angelika von Stocki
Стал известен вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту председателя партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). В понедельник, 29 октября, глава германского правительства объявила об отказе от кресла руководителя партии, которое занимала с 2000 года. Это произошло на фоне провала ХДС на выборах в местные парламенты. 
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По некоторым данным, во главе христианских демократов может встать министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Как сообщает Reuters, об этом было сказано в ходе закрытого заседания старших членов партии. Примечательно, что глава ведомства – ярый критик политики, проводимой Меркель. 

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Меркель также объявила, что не будет снова баллотироваться на должность канцлера после окончания нынешнего срока ее полномочий в 2021 году. "Это решение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель стало понятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию и привести дело к расколу коалиции и досрочным выборам", – заявил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.

Йенс Шпан. Фото: GLOBAL LOOK press/Carsten Rehder

Результаты ХДС и входящего с ней в коалицию Христианско-социального союза на выборах в ландтаги (местные парламенты) действительно трудно назвать позитивными. Так, в земле Гессен христианские демократы получили лишь 27% голосов, тогда как пять лет назад за нее отдали голоса 38% избирателей.  

Позиции Христианско-демократического союза серьезно пошатнулись и в Баварии - одном из крупнейших регионов ФРГ. На выборах в местный ландтаг в середине октября коалиция ХДС-ХСС взяла немногим больше 37% голосов избирателей. Пять лет назад результат был более впечатляющим – почти 48%. 

Автор: Иван Поляков29 октября 2018, 17:59

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