На Первом канале объявили о скором возврате Крыма Украине

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале киевская журналистка Янина Соколовская заявила, что очень скоро Крым вернется в состав Украины. Однако гостей студии пылкое выступление не впечатлило.

Высказывание журналистки прозвучало во время обсуждения в эфире Первого канала принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму. Женщина признала, что это событие, по сути, ничего не изменит.



По словам украинки, резолюция – лишь фиксация якобы имевшего место нарушения прав крымских татар, за которой ничего не последует. После этого ведущий ток-шоу Артем Шейнин спросил у журналистки, означает ли решение Генассамблеи ООН признае полуострова территорией России.

"Никто не признал, что Крым – российская территория. Он был, есть и будет украинским, он еще домой вернется", – объявила Соколовская.

После этого от журналистки последовали странные угрозы. "А учитывая, что вы строите мост, мы еще и в Краснодарский край придем по нему", – заявила Соколовская.

Такой наглости Шейнин не выдержал. "Вы придете в Краснодарский край? Да вы, по-моему, оттуда и не уходили. Вы из Ханты-Мансийского округа тоже не уходите. Прекрасно себя там чувствуете. Мы вас там любим, и в Тюмени ваших много", – парировал выпад гостьи ведущий.