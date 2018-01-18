Порошенко шокировал Европу "мастурбацией" в Раде

Европа крайне недовольна законопроектом о реинтеграции Донбасса, принятым Верховной радой по инициативе президента Петра Порошенко. Политики Германии и Франции формируют делегацию для поездки в регион, заявил член немецкой Партии левых Андреас Маурер.



По его словам, Украина своими действиями лишь провоцирует новую горячую фазу конфликта. "Для меня как европейца очевидно, что Киев не заинтересован в мирном решении вопроса Донбасса. Это тупик для Европы", – сказал он в интервью на телеканале "Россия-1".

Маурер уверен: Евросоюз должен надавить на Киев, перестать оказывать ему финансовую поддержку. "И поощрять движение в Европу страны, которая ведет войну против собственного народа", – прокомментировал ситуацию политик.

Закон о реинтеграции Донбасса принят украинскими парламентариями для того, чтобы руководство Незалежной могло и дальше разглагольствовать на весь мир о "российской агрессии".

"Когда в Европе начинают потихоньку давить на Украину и спрашивать, когда она будет выполнять Минские соглашения, возникает новый план, как представить Россию как агрессора", – пояснил член Партии левых.

Напомним, Верховная рада в четверг, 18 января, приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, вызвавший бурные дискуссии как на Украине, так и за рубежом. Нормативно-правовой акт закрепляет в правовом поле Незалежной статус России как "страны-агрессора" и устанавливает понятие "российская оккупационная власть".

Власти страны получают возможность по своему усмотрению без санкции парламента вводить войска, применять вооруженные формирования на неопределенный срок и в любой период, а президент наделяется правом вводить военное положение. Более того, в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях.





По мнению бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, принятие законопроекта является "имитацией и мастурбацией" нынешней украинской власти. "Реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны. Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей", – написала она на своей странице в Facebook.

В беседе с Dni.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что инициатива принятия документа принадлежит Соединенным Штатам. "Американцы решают задачу создания таких условий, при которых Порошенко не мог бы пойти на примирение с Россией", – полагает эксперт.

