Порошенко прогулял полмиллиона долларов

Полмиллиона долларов потратил Петр Порошенко на отдых с семьей на Мальдивах. Украинский президент зарегистрировался в отеле как Mr. Petro Incognito.

Президент и его гости провели на Мальдивах неделю. Их пристанищем на это время стал пятизвездочный курортный отель Cheval Blanc – отдельные виллы, расположенные на островах посреди Индийского океана.

Самая дорогая вилла курорта – Owner's Villa (Private Island) - приютила двух детей и восьмерых взрослых, среди которых был украинский президент. Кроме основной виллы с бассейном, на острове есть гостевая вилла, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и частный пляж.

Президент Украины с компанией отправились в Мале на Falcon 7X – одном из самых дорогих воздушных судов турецкой авиакомпании Setair. Перелет из Киева до столицы Мальдив и обратно – с учетом ожидания на курортных островах в течение семи дней – стоит 154 тысячи евро.

В 276 тысяч долларов обошлась Порошенко и Ко аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc. Как выяснили журналисты "Радио Свобода", были у семейства и дополнительные расходы на сумму 37 550 долларов. Эти деньги пошли на дайвинг, водный спорт и лодки, а также на питание. Когда дотошные журналисты сложили все суммы, получилось около 500 тысяч долларов – более 14 миллионов гривен.

В администрации Порошенко подтвердили, что президент провел рождественские каникулы на Мальдивах. Однако отметили, что украинский лидер оплатил отдых из своего кармана – что он, конечно же, отразит в декларации. На вопрос, почему президент путешествовал инкогнито, ответа не последовало. Не прокомментировали в офисе и немалую сумму расходов курортника.