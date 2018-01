Беспардонный Трамп унизил очередную страну

"Нам нужна стена для безопасности и спокойствия нашей страны, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики", – написал 45-й президент Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.

Возведение стены на границе с Мексикой – одно из основных предвыборных обещаний нынешнего хозяина Белого дома. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно повторял, что ее возведение поможет остановить нелегальную миграцию и контрабанду через границу двух стран.

В июле прошлого года стало известно, что Конгресс США готов выделить на строительство стены 1,6 миллиарда долларов. Тогда же американский лидер пообещал, что возведение объекта начнется "в самое ближайшее время". Тем не менее, каких-то конкретных сроков миллиардер называть не стал.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!