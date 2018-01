Трамп заставил журналиста материться в эфире

Он зачитывал заявление республиканца, сделанное в ходе закрытой встречи в Овальном кабинете Белого дома, сообщает The Independent. В своем эмоциональном выступлении президент США выразил недоумение количеством мигрантов, якобы заполонивших Америку. "Почему мы принимаем всех этих людей из сраных дыр? Зачем нам выходцы из Гаити или стран Африки? США должны принимать людей из стран вроде Норвегии", – заявил Трамп.



Именно эту фразу пришлось повторить в эфире Нику Брайанту. Необходимость сквернословить сильно опечалила журналиста. Об этом он рассказал в своем Twitter. "Слово, которое я никогда не стал бы использовать на "Би-би-си", но в последнее время приходится…" – написал он в ответ на пост английского телеведущего Джереми Вайна. "Это первый раз, когда словосочетание "сраная дыра" было сказано на "Би-би-си", – заявил тот.

A word I never thought I would utter on the BBC, but there's been quite a few of those in recent times.... https://t.co/LPZSCOIXFS