Европа указала попрошайке Порошенко его место

Киев не получит 600 миллионов евро, так как не выполнил условия ЕС, сопутствующие финансовой помощи. Главная беда Украины – коррупция, отметили в Брюсселе.

Украинские власти не выполнили четыре из 21 условия, которые выдвинул Киеву Брюссель, соглашаясь предоставлять ему экономическую помощь. Хотя, если украинцы исправятся, деньги позже могут и дать. Сейчас переговоры по этому вопросу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ведет лично президент Петр Порошенко, сообщил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли, пишет газета "Известия".

"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", – добавил Мингарелли.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце этого месяца. Украине выделено пока 1,2 миллиарда евро от ЕС, в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала украинским властям в выделении последнего транша в размере 600 миллионов евро. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.

Мингарелли, выступая в эфире "Украинского радио", возможности выделения Украине нового транша не исключил полностью. В то же время еврочиновник отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать антикоррупционный суд.

Порошенко в ноябре прошлого года заявил, что Украина договорилась с Евросоюзом о возобновлении макрофинансовой помощи стране с 2018 года. По словам украинского президента, средства стране планировали предоставить тремя траншами в 2018-2019 годах. Сумму глава государства не назвал.

Однако тогда же в Брюсселе усомнились в способности Украины рационально расходовать выделяемые средства. Там подчеркнули: ЕС будет готов выделить деньги Киеву только при условии, что бизнес-климат в стране изменится.