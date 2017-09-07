Трамп недружелюбно обошелся с Путиным
Дональд Трамп намерен собрать заседание по реформированию ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Мероприятие состоится 18 сентября, а Владимир Путин до сих пор не получил приглашения.
"Насколько я знаю, нет", – ответил помощник президента Юрий Ушаков на соответствующий вопрос журналиста в кулуарах Восточного экономического форума. Этот недружелюбный жест выглядит странно хотя бы потому, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может наложить вето на любое ее решение.
Между тем Путину предложили посетить открытие Олимпиады в 2018 году в Пхенчхане. Российского коллегу позвал на мероприятие глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Президент Южной Кореи подарил Путину белого тигра и черного медведя - символы Олимпиады и Паралимпиады в Корее. И пригласил на открытие Игр pic.twitter.com/uNydIu0K1Z— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 сентября 2017 г.
Принял ли президент России это приглашение, неизвестно. Беседа двух лидеров также прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Как писали Dni.Ru, мероприятие проходит уже третий раз и организуется в соответствии с указом главы государства об укреплении международных инвестиционных связей. Площадкой для форума стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
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