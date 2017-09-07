Трамп недружелюбно обошелся с Путиным

Президент США Дональд Трамп не пригласил российского лидера Владимира Путина на заседание по реформированию ООН. Недружественный жест не остался без внимания помощника главы государства Юрия Ушакова.

Дональд Трамп намерен собрать заседание по реформированию ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Мероприятие состоится 18 сентября, а Владимир Путин до сих пор не получил приглашения.

"Насколько я знаю, нет", – ответил помощник президента Юрий Ушаков на соответствующий вопрос журналиста в кулуарах Восточного экономического форума. Этот недружелюбный жест выглядит странно хотя бы потому, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может наложить вето на любое ее решение.

Между тем Путину предложили посетить открытие Олимпиады в 2018 году в Пхенчхане. Российского коллегу позвал на мероприятие глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи подарил Путину белого тигра и черного медведя - символы Олимпиады и Паралимпиады в Корее. И пригласил на открытие Игр pic.twitter.com/uNydIu0K1Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 сентября 2017 г.

Принял ли президент России это приглашение, неизвестно. Беседа двух лидеров также прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Как писали Dni.Ru, мероприятие проходит уже третий раз и организуется в соответствии с указом главы государства об укреплении международных инвестиционных связей. Площадкой для форума стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.