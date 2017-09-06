Путин и Трамп готовят неприятный сюрприз для Порошенко

Подготовка "большой сделки" между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вышла на финишную прямую. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, Владимир Путин на недавнем саммите БРИКС в Китае озвучил для Дональда Трампа несколько месседжей. Первый из них – предоставление Соединенными Штатами летального оружия Украине автоматически сделает Вашингтон участником конфликта в Донбассе, что приведет к возобновлению боевых действий.

Корнейчук подчеркнул, что сейчас только глава Белого дома блокирует поставки оружия Украине, за что критикуется как демократами, так и республиканцами. "Теперь у Трампа есть "железный" аргумент: я могу дать команду о поставках оружия – но вы все будете виноваты в новой войне в Украине", – уверен политолог.

Второй месседж, который озвучил президент России, – не стоит просить помощи в ситуации с КНДР, если Москва находится в одном санкционном списке с Пхеньяном, полагает эксперт. По его мнению, этим тезисом Путин также подыграл американскому лидеру. "Трамп может говорить американскому обществу и элите: я могу применить санкции – но это приведет к тому, что мы потеряем последний шанс урезонить Корею мирным путем. И это может закончиться ядерной войной", – сказал аналитик.





По словам Корнейчука, таким образом глава российского государства намекает американскому лидеру на свою готовность помочь в ситуации с Северной Кореей, но лишь при условии запуска минского процесса на Украине, который продолжает саботировать официальный Киев и президент Петр Порошенко. "Таким образом, мы видим, что торги по "большой сделке" вышли на финишную прямую. И пришло время конкретных решений", – резюмировал он.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в начале июля. Встреча двух лидеров в основном проходила за закрытыми дверями. Они обсуждали ряд актуальных вопросов двухсторонних отношений. Позже глава Белого дома назвал встречу с российским лидером "грандиозной".

