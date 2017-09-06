Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте

На Украине в 2010 году произошел конституционный переворот. Так решили в Генпрокуратуре, открыв соответствующее дело. Организатором переворота, вполне ожидаемо, назначен Виктор Янукович.

Руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году, раскрыло "заговор" против народа. Страшное преступление описал в деталях генпрокурор Юрий Луценко, выплеснув свои эмоции в соцсети Facebook.

По версии Генпрокуратуры, в 2010 году в стране произошел конституционный переворот, главный обвиняемый – бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович. "На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В. Януковичу и экс-министру юстиции А. Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти", – написал Луценко.

Инструментом захвата государственной власти, по его мнению, стало "расширение неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства". Внесение изменений в Конституцию было незаконным, считает следствие.

В январе 2010 года на Украине прошли президентские выборы с участием 18 кандидатов. Во второй тур вышли Виктор Янукович, лидировавший в большинстве регионов, и следовавшая за ним Юлия Тимошенко. Победу Януковича во втором туре проигравшая сторона сопровождала традиционными обвинениями в нарушениях во время голосования и подтасовках результатов.

Тимошенко месяц спустя подала иск об обжаловании итогов президентских выборов. Однако Высший административный суд Украины оставил заявление без рассмотрения – по ее же просьбе. После госпереворота на Украине в 2014 году и бегства Януковича из страны в отношении него было заведено несколько дел, одно – по обвинению в госизмене.