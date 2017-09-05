Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым

Президент России Владимир Путин пошутил в адрес главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Это произошло во время ожидания встречи с премьер-министром Таиланда в рамках саммита стран БРИКС.

Глава государства вместе с руководителем внешнеполитического ведомства и в окружении советников находился в одном из залов саммита. На столе рядом с Путиным лежали оставленные кем-то ранее документы. Лавров решил их проверить, что и стало поводом для шутки со стороны президента.

По словам Путина, ему порой непонятно, какую именно службу возглавляет Лавров. "Непонятно, где вы работаете, в МИД или в разведке. Какую службу возглавляете?" – пошутил президент. Глава МИД России, как и другие присутствовавшие в зале, оценил шутку главы государства.





Напомним, ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС ответил на вопрос журналиста о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. "Разочарован – не разочарован... Ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, и я ему не невеста, не жених", – сказал глава российского государства.

Он также отметил, что Трамп в своих поступках руководствуется интересами своей страны. "А я – своей", – добавил президент.

По словам главы российского государства, говорить о вероятности импичмента Трампа не стоит, поскольку это дело самих американцев. "Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможность развития внутриполитической ситуации в США", – резюмировал Путин.

