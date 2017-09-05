Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину

Российско-белорусские учения "Запад-2017" носят оборонительный характер. Ни на кого Москва и Минск нападать не собираются, успокоил соседей Александр Лукашенко.

Совместная группировка войск России и Белоруссии на западном направлении – реальность, которую Москва и Минск ни от кого не скрывали. Вполне естественно, что эти войска надо учить воевать, заявил белорусский президент.

"Есть армия, есть совместная группировка Белоруссии и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", – отметил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в том, что союзники не собираются ни на кого нападать, смогут убедиться иностранные наблюдатели. "Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения – мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", – цитирует Лукашенко БЕЛТА. Попросив руководство Минобороны республики проинформировать о том, как идет подготовка к активной фазе маневров, он предупредил военных: оправдываться перед зарубежными странами незачем.

Ранее в Минобороны России заявили, что учения носят сугубо оборонительный характер, там будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Как отметил замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин, версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Планируется участие около 13 тысяч военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

Между тем на Западе не утихает истерика по поводу предстоящих маневров. Некоторые члены НАТО заявили о подготовке Россией захвата стран Балтии. Угрозой территориальной целостности Украины назвал учения и ее президент Петр Порошенко. Москва и Минск подчеркивают: этот ажиотаж непонятен, особенно с учетом наращивания сил альянса у белорусских и российских границ.