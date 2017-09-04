На Украине сообщили о смерти Януковича

Народный депутат Верховной рады Михаил Добкин обрушился с критикой на экс-президента страны Виктора Януковича. Парламентарий считает, что бывший лидер Украины умер еще при жизни.

По мнению Добкина, Янукович зря сбежал из страны во время событий на майдане. "Он должен быть готов не только открывать детские садики или предприятия. Он должен быть готов умереть! Иногда в истории за свой народ люди умирали", – заявил депутат.

Народный избранник добавил, что считает Януковича поверженным львом, а многих представителей нынешней власти Незалежной – шавками. "Пинать его мертвого – это не по-мужски. Давайте его оставим. Он умер при жизни. Живет – а его нет", – заключил парламентарий.

Добкин добавил, что в последний раз общался с Януковичем в 2014 году, накануне его бегства из страны. "У него не получалось улететь на вертолетах, он собирался лететь на самолете. Уже потерялась всякая управляемость, он просил меня помочь дозаправить самолеты", – заявил политик в эфире местного телеканал NewsOne.

Напомним, Янукович сбежал в Россию после государственного переворота на Украине. Долгое время место жительства опального политика оставалось неизвестным. Эту информацию в эксклюзивном интервью Dni.Ru раскрыл знаменитый исполнитель Иосиф Кобзон.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "китайская стена" – живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на майдане", – рассказал певец. По словам артиста, дача контролируется "соответствующими органами".