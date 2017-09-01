Лавров отчитал американцев за отказ танцевать танго
"Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", – приводит слова министра ТАСС. Лавров также подчеркнул, что искренне надеется на улучшение двусторонней политической атмосферы. "Но, как вы знаете, для танго нужны двое, – сказал политик. – Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".
На встрече со студентами и преподавателями МГИМО Лавров заявил, что у России "особую тревогу вызывают настойчивые усилия НАТО по изменению военно-политической ситуации в Евроатлантике, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах", а также "создание европейского сегмента американской глобальной противоракетной обороны".
Напомним, новый виток обострения отношений Москвы и Вашингтона произошел после продления Белым домом экономических санкций против России. МИД, в свою очередь, решил сократить дипломатическую миссию США в нашей стране.
Соединенные Штаты воспользовались этим и усложнили получение россиянам разрешения на въезд. Параллельно решено закрыть представительства России в городах США. Американская сторона требует прекратить работу консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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