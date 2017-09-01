Лавров отчитал американцев за отказ танцевать танго

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия не ищет конфликта с США и всегда открыта для конструктивного диалога, направленного на разрешение проблемных ситуаций. С таким заявлением дипломат выступил перед студентами МГИМО 1 сентября.

"Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", – приводит слова министра ТАСС. Лавров также подчеркнул, что искренне надеется на улучшение двусторонней политической атмосферы. "Но, как вы знаете, для танго нужны двое, – сказал политик. – Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".

На встрече со студентами и преподавателями МГИМО Лавров заявил, что у России "особую тревогу вызывают настойчивые усилия НАТО по изменению военно-политической ситуации в Евроатлантике, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах", а также "создание европейского сегмента американской глобальной противоракетной обороны".

Напомним, новый виток обострения отношений Москвы и Вашингтона произошел после продления Белым домом экономических санкций против России. МИД, в свою очередь, решил сократить дипломатическую миссию США в нашей стране.

Соединенные Штаты воспользовались этим и усложнили получение россиянам разрешения на въезд. Параллельно решено закрыть представительства России в городах США. Американская сторона требует прекратить работу консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.